Eton Pharmaceuticals, Inc. a annoncé que la demande de nouveau médicament (NDA) de la société pour ET-400, une formulation brevetée de solution orale d'hydrocortisone, a été acceptée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et qu'une date d'action cible a été fixée au 28 février 2025 dans le cadre du Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). ET-400 est une formulation exclusive de solution orale d'hydrocortisone stable à la température ambiante. L'Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office) a délivré à la société un brevet relatif à ce produit, qui expire en 2043, et d'autres demandes de brevet sont en cours d'examen.