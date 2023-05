Etsy dépasse les estimations de revenus grâce à la demande de produits personnalisés et à des frais plus élevés

Etsy - une place de marché pour les vendeurs de produits vintage ou artisanaux - a conservé sa popularité parmi les acheteurs soucieux de leur budget, après une poussée de croissance due à la pandémie, lorsque les gens ont acheté des masques en tissu et des fournitures artisanales depuis le confort de leur maison.

Le chiffre d'affaires de Marketplace a augmenté de plus de 9 %, principalement en raison de l'augmentation des frais de transaction ou des frais qu'une entreprise doit payer chaque fois qu'elle traite le paiement d'un client, qui sont passés de 5 % à 6,5 %.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 10,6 % pour atteindre 640,9 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, contre 622,1 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Cependant, les ventes brutes de marchandises consolidées de la société, un indicateur clé du secteur, ont chuté de 4,6 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars au cours du trimestre rapporté, en raison des pressions exercées sur les dépenses de consommation, en particulier pour les ménages à faible revenu, associées à des baisses d'une année sur l'autre dans certaines catégories plus importantes telles que la maison et l'habitat, et les fournitures pour l'artisanat.

Les catégories pour lesquelles les consommateurs dépensent ne se trouvent pas nécessairement sur Etsy, a déclaré Jessica Ramirez, analyste chez Jane Hali and Associates, ajoutant que "c'est là que nous constatons encore des baisses".

La société prévoit un chiffre d'affaires de 590 à 640 millions de dollars pour le deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 625,4 millions de dollars.

L'EBITDA ajusté d'Etsy au premier trimestre, une mesure de la rentabilité, s'est élevé à 170,3 millions de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 166,6 millions de dollars.