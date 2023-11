Etsy, Inc. est spécialisé dans la vente en ligne d'articles vintage et de produits artisanaux et faits main (bijoux, sacs, vêtements, articles de décoration, meubles, jouets, etc.). Le groupe développe une activité de place de marché mettant en relation des créateurs passionnés avec des consommateurs à la recherche d'articles destinés à être spéciaux, à refléter leur sens du style ou à représenter une occasion significative. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,7%), Royaume Uni (13,4%) et autres (30,9%).