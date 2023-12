Les actions d'Etsy Inc. ont chuté mercredi après que la plateforme de commerce électronique a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs de 11 % afin de réduire ses coûts, sous la pression d'une demande en baisse pour les produits artisanaux.

Etsy va licencier 225 personnes, soit environ 11 % de son personnel, et encourra des charges financières comprises entre 25 et 30 millions de dollars au titre des indemnités de licenciement, des avantages sociaux et des coûts connexes, a indiqué la société dans des documents réglementaires déposés mercredi.

Etsy a également annoncé plusieurs changements organisationnels et le départ de plusieurs cadres, dont Ryan Scott, directeur du marketing. À la suite de ces suppressions d'emplois, l'effectif d'Etsy sera ramené à 1 770 personnes.

Les actions de la société, en baisse de 32 % depuis le début de l'année, ont chuté jusqu'à 78,54 dollars après l'annonce et étaient en passe de connaître leur plus forte baisse quotidienne depuis le mois d'août. L'action a baissé de plus de 8 % à un moment donné et de 5 % en dernier lieu. L'objectif de prix médian des 32 analystes couvrant l'action Etsy est de 70 $, inchangé par rapport à il y a un mois, et leur recommandation actuelle est "conserver", selon les données de LSEG.

Le mois dernier, Etsy a mis en garde contre une baisse possible de ses ventes brutes de marchandises au quatrième trimestre, car les dépenses des consommateurs pour les biens non essentiels diminuent avant les fêtes de fin d'année. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de David Gregorio)