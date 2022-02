Les contrats à terme baissent, les investisseurs s'inquiétant de la crise ukrainienne

Les États-Unis, l'Union européenne et certains autres pays ont répondu à l'invasion de l'Ukraine par Moscou par une vague de sanctions jeudi, entravant la capacité de la Russie à faire des affaires dans les principales devises.

La réponse coordonnée, plus douce que ce que de nombreux investisseurs avaient craint, a contribué à atténuer le sentiment de perte de risque au cours de la séance précédente, Wall Bourse ayant terminé en forte hausse, avec un gain de 3 % pour le Nasdaq après une ouverture faible.

"Il est trop tôt pour supposer que les sanctions vont forcer la Russie à faire marche arrière, ou qu'aucune autre nation ne s'impliquera", a déclaré Charalambos Pissouros, responsable de la recherche chez JFD Group.

"Ainsi, nous préférons traiter la reprise d'hier des actifs à risque comme un rebond correctif et nous voyons des chances décentes pour une autre jambe vers le sud."

Morgan Stanley et Microsoft Corp ont chuté d'environ 1% chacun dans les échanges de prémarché, entraînant des pertes parmi les grandes banques et les mégacapitalisations de croissance.

Les majors du pétrole Exxon Mobil et Chevron Corp ont glissé d'environ 0,7 %, suivant les prix du brut. [O/R]

Les valeurs de défense Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp et L3Harris Technologies Inc ont toutes augmenté de plus de 1%.

A 06h19 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 286 points, soit 0,86%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 38 points, soit 0,89%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 113,25 points, soit 0,81%.

Tous les grands indices enregistraient leur troisième baisse hebdomadaire consécutive, l'escalade des tensions géopolitiques faisant doublement souffrir les investisseurs déjà inquiets des plans de resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale.

Les lectures de l'indice des prix PCE, des biens durables et du sentiment des consommateurs pour janvier sont attendues plus tard dans la journée.