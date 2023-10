ETT Limited est une société basée en Inde qui exerce des activités de promotion immobilière et de services connexes. La société est engagée dans le développement et la gestion de centres de technologie logicielle, de maisons multimédias, de parcs de technologie de l'information et d'autres activités connexes. Elle se concentre sur le développement immobilier et la fourniture de complexes de bureaux intelligents et de parcs informatiques. Ses types de projets comprennent des espaces de bureaux, des cités, de l'hôtellerie et de l'entreposage. Ses projets achevés comprennent Baba Garnet Sheen, Baba Emerald Dew, Baba Aquamarine Tiara, Baba White Opal, Baba Star Ruby et Baba Sapphire Crown. Les projets d'espaces de bureaux de la société comprennent Express Trade Towers 1, Film City, Noida ; Express Trade Towers 2, Sector 132, Noida, et Express Trade Towers 3, Gurgaon. Son projet d'hôtellerie est EXPRESS SAROVAR PORTICO, qui est installé sur un terrain d'une superficie d'environ 2 450 mètres carrés. Son projet de township est BABA COUNTY, une communauté résidentielle d'environ 140 acres.

Secteur Développement et opérations immobilières