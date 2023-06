EUDA Health Holdings Limited, anciennement 8i Acquisition 2 Corp, est une société de technologie de la santé basée à Singapour. L'entreprise exploite un écosystème asiatique de soins de santé numériques. La Société propose des services, notamment le triage électronique, la consultation de médecins généralistes, le certificat médical électronique et la prescription médicale. Elle fonctionne sur une plateforme d'intelligence artificielle (IA) unifiée qui rationalise la communication et le flux d'informations. La Société fournit trois lignes de soins de services à Singapour, qui comprennent les soins de santé qui proposent des soins médicaux urgents, le style de vie et le bien-être qui offrent des services de gestion immobilière et des services de soins à domicile, et des plans de santé qui fournissent une assistance médicale d'urgence et Euda Society (assurance du médecin).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés