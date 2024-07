euglena Co., Ltd. est une société basée au Japon qui s'occupe principalement de soins de santé, d'énergie et d'environnement en utilisant les résultats de la recherche et du développement sur l'euglena. La société maîtrise la technologie de base de l'euglena, qui permet de rendre comestible la microalgue euglena (nom japonais : Midorimushi), ainsi que la technologie de la culture à grande échelle en plein air. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur des soins de santé est impliqué dans la fourniture par les fabricants d'équipements originaux (OEM) d'aliments et de cosmétiques utilisant l'euglène, ainsi que dans la planification et la vente de produits. Le segment Énergie et environnement est impliqué dans le développement technologique et la recherche commandée d'euglena et d'autres microalgues, ainsi que dans la recherche et le développement de biocarburants en vue de leur commercialisation future.