EuKedos SpA (anciennement connue sous le nom d'Arkimedica SpA) est une société italienne active dans le secteur médical et sanitaire. Elle opère à travers quatre segments. Le segment des soins est axé sur la gestion des maisons de retraite pour les personnes âgées et les adultes handicapés. Le segment Dispositifs médicaux couvre la production et la fourniture de produits pour la thérapie par infusion et de produits non tissés à d'autres produits personnalisés pour l'industrie pharmaceutique. Le segment Équipement comprend la conception, la fabrication et la fourniture de machines de lavage et de stérilisation pour l'équipement pharmaceutique et hospitalier, ainsi que de machines de cuisson pour les communautés. Le segment Contrats couvre la fabrication et la fourniture de meubles clés en main pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les communautés en général. En juin 2013, elle a vendu une participation de 70 % dans Teoreo Srl à Piofin Srl. En août 2013, elle a vendu une participation de 66,07 % dans San Nicola Srl pour sa filiale Edos SpA. En octobre 2013, elle a vendu 100 % de sa filiale Icos Impianti Group.

