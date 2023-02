Eukedos, la valeur de la production augmente en 2022 ; le bénéfice diminue

(Alliance News) - Eukedos Spa a approuvé mercredi ses états financiers consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'une valeur de production de 47,0 millions d'euros, contre 45,2 millions d'euros en 2021.

L'EBITDA s'élève à 10,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, en ligne avec le résultat de 10,7 millions d'euros déclaré au 31 décembre 2021.

Le bénéfice de l'exercice est de 443 000 EUR en 2022 contre un bénéfice de 570 000 EUR en 2021.

La Position Financière Nette Consolidée est négative de 107 millions d'euros contre 101 millions d'euros négatifs à la fin de 2021, " significativement impactée par l'impact de la comptabilisation sous IFRS 16 des contrats de location ".

La Position Financière Nette, ajustée de l'impact de l'IFRS 16, serait de 13,6 millions d'euros au 31 décembre 2022 et de 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2022.

En ce qui concerne l'avenir, le groupe s'attend à une reprise des niveaux d'emploi dans les années à venir, avec un réalignement sur les taux pré-Covid.

Le contrôle par La Villa Spa a créé un seul grand groupe italien, explique l'entreprise, qui devrait devenir de plus en plus un point de référence dans l'offre de services et de produits liés au monde de l'assistance en Italie.

L'évolution possible reste pour l'instant conforme aux plans précédents, compte tenu de la suspension du processus de scission d'Edos.

Eukedos a clôturé dans le vert mercredi, en hausse de 2,4 pour cent à 1,27 EUR par action.

