Eurasia Foncière Investissements : RETARD DANS LA PUBLICATION DU RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020

Communiqué du 15 janvier 2021

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI

Société Anonyme au capital social de 676 673,48 euros

Siège social : 164, boulevard Haussmann – 75 008 Paris

RCS Paris 328 718 499

RETARD DANS LA PUBLICATION DU RAPPORT semestriel au 30 juin 2020

Paris, le 15 janvier 2021

La société informe ses actionnaires d'un nouveau retard pris concernant la publication de son rapport semestriel.

La société anticipe une publication des comptes et du rapport des Commissaires aux comptes au plus tard pour le 30 Janvier 2021

A propos d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE)

Créée le 3 janvier 1984, la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l'étranger l'acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la prise à bail, l'aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l'équipement de tous ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité.

Code ISIN FR0000061475 - Mnémonique : EFI

Contact investisseur :

Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67058-2021.01.15-efi-retard-dans-la-publication-du-rapport-semestriel-06.2020-1.pdf

