Eurasia Groupe : EURASIA GROUPE ANNONCE LE LANCEMENT DE LA PHASE 1 DU PROJET VILLAGE EIFFEL

Gennevilliers, le 04 Décembre 2020

EURASIA GROUPE

Société anonyme au capital de 3 067 590,07 €

Siège social 28/34, rue Thomas Edisson 92230 GENNEVILLIERS

RCS Nanterre 391 683 240

EURASIA GROUPE ANNONCE LE LANCEMENT DE LA PHASE 1

DU PROJET VILLAGE EIFFEL

EURASIA GROUPE rappelle détenir depuis fin 2019, 100% des actions de la structure juridique SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL qui détient notamment des actifs immobiliers pour une surface d'environ 80 000 m² sur les communes du Blanc-Mesnil et du Bourget.

Historiquement, SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL développait une activité industrielle qui a été arrétée au début des années 2000 ; aujourd'hui les bâtiments et entrepôts sont loués à des tiers.

EURASIA GROUPE a initié un très large projet afin de développer sur les différentes parcelles un vaste programme immobilier, composé principalement d'habitations et de commerces en rez-de-chaussée. Le projet pourrait permettre dans sa globalité la création d'environ 120 000 m² de surface habitable.

EURASIA GROUPE annonce ce jour la signature d'une promesse de cession d'une parcelle d'environ 27 000 m² à un investisseur qui va assurer le rôle d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage afin de piloter, aux cotés des équipes d'EURASIA, les phases d'études d'Avant Projet, de dépots de permis, d'éviction des locataires, de démollition, d'études de sols, et de commercialisation.

Cette étape constitue la première phase de développement de ce projet d'envergure baptisé Village Eiffel en référence à Gustave Eiffel dont les équipes avaient commandé auprès de SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL la production de nombreux sous-ensembles lors de l'assemblage de la Tour Eiffel.

A titre d'acompte, cet invetisseur a versé une somme de 12,5 m€ à la filiale de la SA EURASIA GROUPE.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

Philippe ANDRE – Relation Actionnaires - Philippe@eurasiagroupe.com

Site internet : www.eurasiagroupe.com/

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/financial-information/20161216130

