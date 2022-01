Eurasia Groupe : EURASIA GROUPE : Acquisition de deux nouvelles surfaces foncières au Blanc-Mesnil (93) pour de prochaines opérations de promotion immobilière

Acquisition de deux nouvelles surfaces foncières au Blanc-Mesnil

(93) pour de prochaines opérations de promotion immobilière

Le 20 janvier 2022 à 17h45, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, annonce l'acquisition de deux terrains immobiliers au Blanc Mesnil (93) pour un montant total supérieur à 6 M€ et représentant une surface totale de 6 500 m².

Cette opération a été menée en étroite collaboration avec Séquano Aménagement, opérateur de référence de l'agglomération parisienne dédié à la mise en œuvre de projets urbains complexes et la construction d'équipements et d'espaces publics, et acteur du Grand Paris.

Un vaste programme immobilier sur une SDP totale de 16 200 m²

Ces deux nouveaux terrains viennent s'ajouter à l'importante réserve foncière que possède déjà Eurasia sur les communes du Blanc-Mesnil et du Bourget (93), soit près de 120 000 m² de surfaces utiles. La société a d'ores et déjà obtenu les permis de construire relatifs à ces deux nouvelles parcelles pour un total de surfaces de plancher constructibles (SDP) supérieur à 16 200 m², qui feront l'objet d'un vaste programme immobilier diversifié regroupant des logements en accession libre, une résidence services seniors, ainsi que des commerces et des bureaux d'activité.

L'exploitation de la résidence services seniors sera assuré par le Groupe Domitys. Depuis une vingtaine d'années, Domitys, répond à un enjeu sociétal majeur en développant et perfectionnant le concept de Résidences Services Seniors. Avec plus de 150 résidences et 13 000 résidents, le Groupe est aujourd'hui le leader de son secteur en France et un acteur incontournable de la Silver Economie.

Poursuite de la stratégie de diversification immobilière au cœur du Grand Paris

Avec ces nouvelles transactions, Eurasia confirme sa stratégie offensive de croissance et renforce son portefeuille d'actifs, notamment sur l'activité de promotion conformément au plan de marche précédemment annoncé. Le Groupe consolide ainsi sa présence géographique en île-de-France où il dispose d'un ancrage et d'une expertise historique. Il diversifie également sa base d'exploitants partenaires avec notamment l'arrivée de Domitys sur le segment des résidences services seniors, qui offre de nouvelles perspectives de développement à court et moyen terme.

A propos de EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location ou la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement). EURASIA GROUPE intervient également au niveau de la gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe comme un acteur important du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire naturel de l'aménagement du futur « Grand Paris ». A fin décembre 2020, le parc immobilier géré par EURASIA GROUPE était de 290 000 m², majoritairement en Ile de France.

Les titres composant le capital d'EURASIA GROUPE sont cotés sur Euronext Growth Paris. L'actionnariat est majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et sa famille, les 36% restant correspondant aux actions mises à disposition du grand public.

Code ISIN : FR0010844001

Code mnémonique : ALEUA

Plus d'informations sur www.eurasiagroupe.com

Contacts :



EURASIA GROUPE

Philippe ANDRE

Direction Juridique

philippe@eurasiagroupe.com

ACTIFIN

Nicolas LIN

Relations Investisseurs

nlin@actifin.fr

ACTIFIN

Loris DAOUGABEL

Relations Presse

ldaougabel@actifin.fr

ATOUT CAPITAL

Cédric BEUDIN

Listing Sponsor

cedric.beudin@atoutcapital.com

