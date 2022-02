Réalisation d'une émission obligataire de 15 M€ pour de nouvelles activités de promotion immobilière au cœur du Grand Paris

Le 8 février 2022 à 17h45, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, annonce l'émission, à travers l'une de ses filiales, d'un emprunt obligataire de 15 M€. Cette émission a pour vocation de renforcer les liquidités du Groupe en vue du développement de ses projets de promotion immobilière notamment dans le cadre du Grand Paris.

Ce nouveau financement comprend une première tranche de 12M€ avec une maturité de 36 mois, et une deuxième tranche de 3M€ avec une maturité de 24 mois et des échéances in fine.

Cet emprunt obligataire a été souscrit auprès d'un investisseur institutionnel de premier plan, spécialiste de l'immobilier utilisant la dette privée comme véhicule privilégié d'investissement.

Dans la continuité de l'acquisition des deux nouvelles surfaces foncières au Blanc-Mesnil (93) récemment annoncée, cette levée de fonds permettra au Groupe de poursuivre le développement de ses activités de promotion immobilière. Pour rappel, le Groupe détient près de 120 000 m² de réserve foncière sur les communes du Blanc-Mesnil et du Bourget (93).

Par ailleurs, avec un ratio “Loan-to-Value" de l'ordre de 14,5% à fin 2021, parmi les plus faibles de l'environnement des sociétés foncières cotées, EURASIA GROUPE continue de bénéficier d'une marge de manœuvre financière importante pour mener à bien les développements en cours et saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions.

EURASIA GROUPE a été conseillée par ATOUT CAPITAL dans le cadre de cette opération aux cotés des études notariales DELREZ-GRAUX-JACQUES-KARNIK et C&C NOTAIRES, des Cabinets d'Avocats DWF et DUCOS-TAYON ainsi que d'ALOE PRIVATE EQUITY en tant que Fiduciaire.

A propos de EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location ou la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement). EURASIA GROUPE intervient également au niveau de la gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe comme un acteur important du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire naturel de l'aménagement du futur « Grand Paris ». A fin décembre 2021, le parc immobilier géré par EURASIA GROUPE était de 336.000 m², majoritairement en Ile de France.

Les titres composant le capital d'EURASIA GROUPE sont cotés sur Euronext Growth Paris. L'actionnariat est majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et sa famille, les 36% restant correspondant aux actions mises à disposition du grand public.

Code ISIN : FR0010844001

Code mnémonique : ALEUA

Plus d'informations sur www.eurasiagroupe.com

Contacts :



EURASIA GROUPE

Philippe ANDRE

Direction Juridique

philippe@eurasiagroupe.com

ACTIFIN

Nicolas LIN

Relations Investisseurs

nlin@actifin.fr

ACTIFIN

Loris DAOUGABEL

Relations Presse

ldaougabel@actifin.fr

ATOUT CAPITAL

Cédric BEUDIN

Listing Sponsor

cedric.beudin@atoutcapital.com

