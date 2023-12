Eurasia Mining plc est une société de production de palladium, de platine, de rhodium, d'iridium et d'or basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société et de ses filiales sont liées à l'exploration et au développement des métaux du groupe du platine, de l'or et d'autres minéraux. Ses activités comprennent Kola Battery Metals and PGM, West Kytlim et Nittis-Kumuzhya-Travyanaya (NKT). Les projets Kola Battery Metals and PGM sont centrés sur l'actif Monchetundra. Monchetundra est un complexe de gisements à ciel ouvert de nickel et de palladium entièrement autorisé. West Kytlim est un actif productif situé dans les montagnes de l'Oural, dont l'objectif à moyen terme est de produire le moins d'onces de platine à base de carbone. NKT est une extension nord-est de la minéralisation de Monchetundra (West Nittis) et est une mine de nickel relancée avec des métaux du groupe du platine (MGP) associés. Le gisement West Nittis se trouve dans la partie sud-ouest du gisement NKT. Ses filiales comprennent Urals Alluvial Platinum Ltd, ZAO Eurasia Mining Service, ZAO Kosvinsky Kamen, et d'autres.

Secteur Métaux et minéraux précieux