Eurasia Mining poursuit ses projets et envisage une vente

Eurasia Mining PLC - Producteur de palladium, de platine, de rhodium, d'iridium et d'or axé sur la Russie - Achève les derniers essais électriques à haute tension et l'essai contractuel de performance continue de 72 heures à West Kytlim. La poursuite des opérations sur le site attend un dégel général et de l'eau courante en abondance pour commencer le lavage des graviers. Elle s'attend à ce que la ligne électrique et la pelle à benne traînante électrique aient un " impact positif " sur les opérations minières en 2023. À Monchetundra, la société attend un avis final sur l'étude de faisabilité définitive du projet dans les "prochaines semaines". En ce qui concerne le projet Nyud, la société indique qu'elle envisage de poursuivre le développement de l'accord conclu avec Rosgeo en mars 2021, maintenant que l'accord a expiré.

Eurasia Mining déclare qu'elle continue d'examiner ses options pour la vente de tous ses intérêts en Russie. Elle reconnaît la frustration des actionnaires concernant la longueur du processus de vente, mais note que les transactions récentes ont été menées à bien en dépit de la situation géopolitique. Il ajoute qu'il n'y a aucune garantie qu'il conclura des accords contraignants.

Christian Schaffalitzky, président du conseil d'administration, déclare : "Nous continuons à faire avancer nos projets dans l'Oural et la péninsule de Kola, malgré le conflit en cours en Ukraine. Le programme de décapage hivernal, utilisant notre nouvelle dragline électrique, se poursuit à West Kytlim et nous attendons un avis final de Rosnedra sur l'étude de faisabilité du projet Monchetundra dans les semaines à venir".

