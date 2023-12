(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Agronomics Ltd - Société de capital-risque basée sur l'île de Man - annonce la nomination de Jim Mellon en tant que nouveau président, avec effet immédiat. Mellon succède à Richard Reed, qui restera administrateur indépendant non exécutif. Jim Mellon déclare : "Mes collègues administrateurs et moi-même tenons à remercier Richard pour sa contribution inestimable à notre conseil d'administration pendant la période où il en a été le président. Nous avons la chance de bénéficier de l'expérience de Richard en matière de leadership et nous nous réjouissons de continuer à travailler à ses côtés dans la poursuite de notre mission, qui consiste à développer notre portefeuille d'entreprises leaders dans le domaine de l'agriculture cellulaire".

Atalaya Mining PLC - société d'exploration et de développement de métaux critiques principalement axée sur des projets miniers espagnols - déclare avoir convenu d'une extension de son accord de services avec Impala Terminals Huevla SLU pour une nouvelle période de cinq ans. Le contrat initial, qui portait sur la manutention, le stockage et l'expédition de concentrés de cuivre provenant de Proyecto Riotinto, a expiré jeudi. Il ajoute que le nouvel accord couvre les volumes de concentrés du projet qui n'ont pas encore fait l'objet d'un engagement dans le cadre de l'accord d'achat du groupe Trafigura. Elle indique qu'elle versera 12 millions d'euros à Impala pendant toute la durée du contrat.

Bushveld Minerals Ltd - Producteur de vanadium axé sur l'Afrique du Sud et fournisseur de solutions de stockage d'énergie - déclare avoir signé un accord d'option avec Portillion Capital Ltd, pour que Portillion souscrive 44,8 millions de nouvelles actions à 3,0 pence par action, d'une valeur totale de 1,3 million de livres sterling. Elle ajoute qu'elle a levé un total de 14,7 millions de livres sterling dans le cadre de sa levée de fonds, annoncée au début du mois. Elle précise que Portillion aura la possibilité de souscrire un montant supplémentaire de 1,3 million de livres sterling avant le 28 février. Portillion a pris l'engagement irrévocable de voter en faveur des résolutions de Bushveld lors de sa prochaine assemblée générale. Craig Coltman, directeur général de Bushveld, commente : "Nous apprécions le soutien de Portillion aux initiatives de restructuration et son approbation des résolutions proposées aux actionnaires. Cette levée de fonds nous permettra de financer les dépenses d'investissement à Vametco et Vanchem et d'augmenter la production."

Eurasia Mining PLC - Société d'exploration minière et minérale basée à Londres, anciennement axée sur la Russie - déclare que son différend avec son ancien conseiller juridique Gowling WLG UK LLP a été résolu avec succès et qu'un règlement a été convenu et payé. Ne divulgue pas de détails. La demande de mise en liquidation a été rejetée le 13 décembre. Le président Christian Schaffalitzky déclare : "Nous sommes reconnaissants à notre équipe interne et à nos conseillers d'avoir résolu avec succès l'affaire avec Gowling".

Molecular Energies PLC - société spécialisée dans le pétrole, le gaz et les énergies alternatives - déclare que son obturateur réparé a passé avec succès les douanes brésiliennes et paraguayennes après un "long processus". Elle indique que le dispositif est maintenant sur son site de forage dans le Chaco paraguayen, qu'il est en train d'être assemblé et qu'il sera monté et testé. Il ajoute que le forage continu devrait commencer peu après la période de Noël. Les entreprises de services ont été informées et commenceront à se mobiliser sur le site.

