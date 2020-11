Eurazeo : Oddo confirme l'achat et relève sa cible

18/11/2020 | 09:55

Eurazeo estime pouvoir doubler ses actifs gérés (AUM) d'ici cinq à sept ans, un scénario jugé crédible par Oddo qui modélise une croissance nette avant dividende de 10% par an à partir de 2021 pour les AUM en compte propre.



L'analyste table également 'sur une croissance comprise entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros par année sur la période', pour les AUM à compte de tiers.



Par conséquent, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur la valeur et augmente son objectif de cours, à 65 euros, contre 57,9 précédemment.



