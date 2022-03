Eurazeo : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

Eurazeo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Eurazeo avec un objectif de cours relevé de 92 à 100 euros.



Le groupe d'investissement a publié un actif net réévalué (ANR) de 117,8 euros par action au titre de l'exercice 2021, un chiffre en hausse de 38% après dividende par rapport à l'exercice précédent.



Cette progression de l'ANR est liée à l'uplift des cessions de l'année - pour +8 E par action- , à la revalorisation de l'activité de gestion d'actifs pour compte de tiers (+6.5 E par action) ainsi qu'à une revalorisation des sociétés du portefeuille (+18 E/action) grâce à leur croissance de CA de 21% et d'EBITDA de 33% (à périmètre constant).



'Compte tenu de la croissance continue des marchés non-cotés et du bon positionnement d'Eurazeo, le groupe donne une nouvelle guidance d'AUM (actifs sous gestion), à 60 MdsE entre 2026/2028 vs 38 MdsE entre 2025/2027', conclut l'analyste.



