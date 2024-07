BONNE EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE : CROISSANCE DYNAMIQUE DE LA GESTION D'ACTIFS ET RÉALISATIONS EN HAUSSE AU PREMIER SEMESTRE 2024

La collecte « Wealth Solutions », auprès de la clientèle de particuliers, s'établit à 453 M€ (+30% par rapport au S1 2023). Cette activité enregistre les premiers succès de son développement hors de France avec de premiers succès commerciaux significatifs en Belgique et la signature de partenariats de distribution auprès d'institutions de premier plan en Allemagne, en Suisse et en Italie. Le fonds evergreen EPVE 3 confirme son succès et a dépassé les 2,2 Mds€ d'encours. L'activité Wealth Solutions représente 4,8 Mds€, soit plus de 19% des AUM en provenance de tiers.

