Back Market lève 450 millions, sa valorisation atteint 5,1 mds

PARIS, 11 janvier (Reuters) - Back Market, place de marché française spécialisée dans le reconditionnement de produits électroniques grand public, a annoncé mardi avoir bouclé une nouvelle levée de capitaux de 450 millions d'euros qui la valorise à 5,1 milliards.

Parmi les investisseurs qui ont participé à ce nouveau tour de table figurent Sprints Capital, Eurazeo, General Atlantic et Generation Investment Management, ainsi qu'Aglaé Ventures, structure d'investissement de Groupe Arnault, précise la société dans un communiqué.

Créée en 2014, Back Market, qui emploie plus de 650 personnes, précise avoir récemment franchi le seuil des six millions de clients, contre 1,5 million en juillet 2019 et revendique "une croissance globale à trois chiffres chaque année".

La plate-forme, ajoute-t-elle, regroupe 1.500 vendeurs, européens à 78%, dont 650 entreprises françaises.

Les capitaux frais levés doivent servir entre autres à financer le développement de nouveaux services dans la logistique et la réparation. Back Market prévoit de recruter 400 personnes en 2022. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)