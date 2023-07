Eurazeo annonce le closing final du progamme dédié à la smart city et technologies pour le climat à hauteur de 400M d »euros, dépassant l'objectif initial.

Le fonds Smart City Fund II1 a reçu le soutien de fonds souverains et d'institutions de développement, tels que EIF, Bpifrance, PFR, F.R.C et KVIC, ainsi que de 18 corporates en Europe et en Asie. Parmi les investisseurs stratégiques en Europe figurent EDF, TotalEnergies, Stellantis, Hager Group, ZF, RATP, Mainova, SWK AG et Duisport. La participation d'investisseurs asiatiques est en croissance significative avec notamment Banpu, Momentum Venture Capital (SMRT), SP Group, Jardine Pacific, IMC PanAsia, Sansiri et SCG. Cela confirme l'ancrage résolument international de ce nouveau fonds avec un puissant réseau de partenaires à travers l'Europe et l'Asie.

Ce fonds est dédié à l'investissement dans les nouvelles technologies et l'innovation numérique pour les villes durables. Il met l'accent sur les secteurs clés de l'économie bas carbone tels que l'énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles. L'équipe d'investissement cible principalement des entreprises ayant un impact environnemental vérifiable en Europe, mais aussi en Asie, en Israël et en Amérique du Nord.

Le fonds Smart City Fund II est déjà actif avec plusieurs premiers investissements : 1Komma5° (solutions et services énergétiques résidentiels bas carbone en Europe), Electra (réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en France, en Italie et au Benelux), Swapp (logiciel d'Intelligence Artificielle pour construction) et Urban Chain (plateforme d'échange d'énergie renouvelable « peer- to-peer » au Royaume-Uni reposant sur des technologies blockchain et d'IA).

Matthieu Bonamy, Partner, Eurazeo en charge de l'activité Smart City, a déclaré :

« Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos partenaires et sommes heureux de soutenir davantage d'entreprises innovantes grâce au renforcement de nos capacités d'investissements et à l'élargissement de notre équipe d'investissement. »

(1) Géré au sein d'Eurazeo Investment Manager