EURAZEO ACCOMPAGNE ALTAÏR DANS SON DEVELOPPEMENT A TRAVERS L'ACQUISITION DU GROUPE BRIOCHIN

Paris, le 16 septembre 2021.

Eurazeo, qui accompagne à travers sa stratégie small-mid buyout depuis février 2021 le groupe Altaïr (117 M€ de chiffre d'affaires en 2020), acteur européen et leader français des produits d'entretien et de protection contre les insectes en distribution spécialisée , annonce la finalisation par Altaïr de l'acquisition du groupe Harris Briochin (36 M€ de chiffre d'affaires en 2020).

Fondée en 1919, la société Briochin détient et développe une marque forte au positionnement distinctif sur le marché de l'entretien, ancrée dans un savoir-faire traditionnel made in France et remettant en valeur les recettes d'antan. Depuis 10 ans, sous l'impulsion de Philippe Allio, Briochin est devenue la marque française leader des produits authentiques du soin de la maison en grande distribution alimentaire, plébiscitée par une base de consommateurs fidèles. Les références à succès comprennent les produits basés sur le savon noir, le bicarbonate de soude et plus généralement les gammes destinées à l'entretien de la cuisine et la salle de bain s. Les produits Briochin sont reconnus pour leur efficacité et la qualité de leurs formulations, basées sur des ingrédients naturels et pour une large part éco-certifiés.

Altaïr et Briochin partagent des valeurs communes de qualité, de tradition artisanale, et d'engagement en matière de développement durable.

Grâce à ce rapprochement, le Groupe Altaïr franchit une nouvelle étape dans son développement. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la démarche de croissance du Groupe, qui génèrera ainsi plus de 150 M€ de chiffre d'affaires consolidé, avec un portefeuille de marques et de catégories enrichi. L'opération renforce en particulier sa position sur le segment de marché attractif des produits d'entretien authentiques et éco-certifiés.

Présidé par Etienne Sacilotto, le Groupe Altaïr est doté de moyens solides pour poursuivre sa stratégie d'innovation et de développement, en s'appuyant sur son portefeuille de marques fortes, Starwax et Starwax the Fabulous, son savoir-faire en termes de R&D, de production et de commercialisation, sa présence dans plusieurs pays européens et le soutien de son actionnaire de référence, Eurazeo.

Etienne Sacilotto, président du Groupe Altaïr, déclare :

Les équipes de Briochin sont animées par une formidable envie d'innover et de se développer, comme elles ont pu le démontrer par le succès spectaculaire de la marque depuis 10 ans. Leur association au projet Altaïr est une excellente nouvelle. Ce rapprochement vient renforcer notre portefeuille de produits et de marques, notamment dans les produits d'entretien authentiques et éco -certifiés,

