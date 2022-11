EURAZEO : ANNONCE LA CESSION DE SA PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS NEST NEW YORK

Eurazeo, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour la cession de sa participation majoritaire dans NEST New York (« NEST » ou « la Société »), marque leader dans le secteur de la parfumerie lifestyle, à un groupe d'investisseurs mené par North Castle Partners (« North Castle »), société de capital-investissement axée sur les consommateurs. Eurazeo et Laura Slatkin, fondatrice de NEST, conserveront une participation minoritaire.

L'opération valorise NEST à environ 200 millions de dollars et fait ressortir pour Eurazeo un multiple brut de 2,7x l'investissement initial. La transaction devrait être conclue à la fin du mois de novembre.

NEST a été le premier investissement de l'équipe Brands en mai 2017. Avec le soutien d'Eurazeo, l'équipe dirigeante de NEST a renforcé ses capacités d'innovation produit, développé la notoriété de la marque et accéléré de manière significative son développement digital. En conséquence, les ventes globales de la marque ont triplé, les ventes directes aux consommateurs ont été multipliées par 10 et les marges d'EBITDA ont considérablement augmenté. NEST est aujourd'hui la première marque de parfumerie lifestyle de luxe aux États-Unis et l'une des dix premières marques de parfumerie fine pour femmes chez Sephora aux Etats-Unis. Régulièrement saluée pour ses capacités d'innovation, NEST a remporté deux prix Allure Best of Beauty 2022 et a été nommée « Best New Beauty Brand » au Royaume-Uni par The Fragrance Foundation.

Laura Slatkin, Fondatrice de NEST New York, commente cette opération :

« Depuis que j'ai fondé NEST en 2008, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires exceptionnels. Ils ont aidé la marque à consolider sa position pour devenir l'une des plus fiables et des plus appréciées au monde dans ce secteur. Je suis profondément reconnaissante de ce partenariat et notamment de l'expertise d'Eurazeo, qui ont permis à NEST de s'épanouir et de connaître une croissance remarquable au cours des cinq dernières années. À l'heure où la marque entame le prochain chapitre de son histoire, je suis impatiente de m'associer à North Castle et de retrouver Rich Gersten, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler par le passé. »

Maria Dempsey, PDG de NEST New York, ajoute :

« NEST New York est une marque de parfumerie lifestyle très appréciée, qui a eu une croissance fulgurante ces dernières années, grâce à une orientation ciblée sur l'innovation produit, l'acquisition de nouveaux clients, le développement digital et un storytelling créatif. Cette croissance a été possible grâce à notre équipe exceptionnelle de professionnels, des partenariats solides avec les détaillants et une collaboration très fructueuse avec Eurazeo. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de North Castle pour poursuivre cette belle aventure synonyme de croissance. »

Jill Granoff, Managing Partner d'Eurazeo et Directrice de la division Eurazeo Brands, déclare :

« Laura, Maria et l'équipe NEST ont été des partenaires exemplaires. Ensemble, nous avons consolidé la marque NEST et accéléré la création de valeur de manière exceptionnelle. Nous sommes convaincus que la collaboration avec North Castle Partners, afin de poursuivre la croissance de NEST en tirant parti de ses fondations solides et de développer son activité au niveau mondial, sera passionnante. »

Hemanshu Patel, Partner chez North Castle Partners, souligne :

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Eurazeo et à l'équipe de direction de NEST. Nous accueillons l'entreprise dans la grande famille North Castle, auprès d'autres marques axées sur la santé et le bien-être, leaders de leurs domaines d'activité. Rich Gersten, Beauty Industry advisor de North Castel Partners, a travaillé par le passé avec Laura et NEST, ce qui constitue un réel atout. »

Rich Gersten, Beauty Industry Advisor de North Castle Partners, ajoute :

« J'ai toujours été un grand admirateur de la marque et de son potentiel. Je me réjouis de m'associer à nouveau à la marque NEST, à ce moment clé de son développement auprès de nouvelles catégories de clients et dans de nouvelles régions. »

NEST est le deuxième investissement de North Castle dans le secteur de la beauté et des soins personnels au cours des deux dernières années. Depuis plus de 20 ans, North Castle s'associe à des entrepreneurs et des équipes de direction pour faire évoluer les marques et libérer le plein potentiel des entreprises qui favorisent une vie saine, active et durable.