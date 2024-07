EURAZEO ANNONCE LE CLOSING FINAL DE SON TOUT PREMIER PROGRAMME DEDIE A L'INFRASTRUCTURE DE TRANSITION A PLUS DE 700 MILLIONS D'EUROS, SURPASSANT DE 40% L'OBJECTIF INITIAL

Le succès de la collecte du fonds ETIF, dont le montant dépasse son objectif initial de plus de 40 %, démontre la demande croissante du marché pour des stratégies d'investissement dans les infrastructures diversifiées et durables, qui sont capables de délivrer à la fois des performances financières et un impact ESG quantifiable. Nous tenons à remercier notre base d'investisseurs en rapide expansion pour leur soutien, témoignant de leur confiance dans notre capacité à générer des performances attractives ajustées aux risques. Nous sommes ravis de la rapidité et de la qualité de nos investissements avec environ 60% d'ETIF déjà déployés tout comme de la sortie rapide de la courbe en J du fonds. Ceci démontre la force et la différenciation en matière de développement durable d'ETIF et de sa stratégie d'investissements diversifiés, dans les secteurs de l'énergie, du numérique, du transport propre et de l'environnement. »

