Eurazeo annonce que son tout premier programme dédié à l'infrastructure de transition (composé du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund - ETIF - et d'un véhicule de co-investissement) a atteint son closing final à 706 millions d'euros d'engagements cumulés de la part d'investisseurs institutionnels provenant d'Amérique du Nord, de la région EMEA et de France. Le montant du dernier closing dépasse de plus de 40 % l'objectif initial de 500 millions d'euros, seulement 20 mois après le premier closing, reflétant ainsi la forte demande des investisseurs pour la stratégie diversifiée de ce fonds classé « Article 9 » (SFDR), axé sur la transition vers une économie bas-carbone de services essentiels fournis par des infrastructures.

La diversité des investisseurs institutionnels internationaux - qui comprend des engagements à la fois d'investisseurs en infrastructure comme des capitaux dédiés au climat et à l'impact - souligne la robustesse d'ETIF en termes de Développement durable pour générer un impact réel avec des résultats tangibles. Parmi les investisseurs d'ETIF figure le Fonds Européen d'Investissement (FEI), qui s'est engagé à hauteur de 75M€ lors du premier closing en novembre 2022, ainsi que des gestionnaires d'actifs, banques, caisses de retraite, compagnies d'assurance, fonds souverains, fonds de fonds et des consultants de premier plan.

En allouant environ 60% du capital levé à un portefeuille de six entreprises opérant des infrastructures de transition, ETIF a déployé des capitaux tout au long du processus de collecte de fonds. Le portefeuille d'ETIF contribue au double objectif de générer des rendements attractifs de type value-add pour ses investisseurs, tout en visant la neutralité nette carbone d'ici 2040. ETIF investit dans des acteurs participant à la transition des secteurs de l'énergie, du numérique, des transports propres et de l'environnement. Les engagements du Fonds à ce jour incluent les entreprises suivantes, dont plusieurs ont déjà vu leur valorisation augmenter dans les 24 mois suivant l'investissement réalisé :

Ikaros Solar, spécialiste belge d'installations photovoltaïques en toiture

Resource, joint-venture qui exploite une usine de tri de déchets plastiques au Danemark

Electra, opérateur paneuropéen de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques

Etix Everywhere, gestionnaire de data centers de proximité

TSE, expert de l'énergie solaire avec un focus sur les projets agro-photovoltaïques

2BSI, acteur de la valorisation et de la gestion de déchets

Laurent Chatelin, Partner - Infrastructure, a déclaré :

« Le succès de la collecte du fonds ETIF, dont le montant dépasse son objectif initial de plus de 40 %, démontre la demande croissante du marché pour des stratégies d'investissement dans les infrastructures diversifiées et durables, qui sont capables de délivrer à la fois des performances financières et un impact ESG quantifiable. Nous tenons à remercier notre base d'investisseurs en rapide expansion pour leur soutien, témoignant de leur confiance dans notre capacité à générer des performances attractives ajustées aux risques. Nous sommes ravis de la rapidité et de la qualité de nos investissements avec environ 60% d'ETIF déjà déployés tout comme de la sortie rapide de la courbe en J du fonds. Ceci démontre la force et la différenciation en matière de développement durable d'ETIF et de sa stratégie d'investissements diversifiés, dans les secteurs de l'énergie, du numérique, du transport propre et de l'environnement. »

Christophe Bavière et William Kadouch Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré :

« Le closing de notre tout premier programme d'infrastructure de transition illustre l'attractivité de la marque Eurazeo et de sa stratégie pour nos clients investisseurs. Ce fonds, déjà déployés dans six entreprises, illustre bien notre mission de construire des champions européens, en se concentrant sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact. Notre offre diversifiée, à travers des stratégies d'investissement aux performances élevées et au potentiel de croissance significatif, est ainsi pleinement reconnue par nos partenaires. »