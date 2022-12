EURAZEO : DEVRAIT INVESTIR, AUX COTES DE BCI, PCP ET DE L'EQUIPE DE MANAGEMENT, DANS BMS GROUP, COURTIER EN ASSURANCE ET REASSURANCE EN FORTE CROISSANCE.

Eurazeo, à travers son équipe Mid-large buyout1 et ses partenaires, devrait investir jusqu'à 355 millions de livres sterling dans BMS Group et acquérir jusqu'à 34 % de son capital. Eurazeo et ses partenaires rejoindraient au capital de BMS ses actionnaires historiques, British Columbia Investment Management Corporation (BCI), Preservation Capital Partners (PCP) ainsi que le management et les employés de BMS. Eurazeo et BCI détiendraient la majorité du capital de la société pour cette nouvelle phase de son développement. La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Les termes définitifs de l'opération seront communiqués au closing.

Fondé en 1980, BMS est un courtier en assurance et réassurance indépendant de premier plan qui propose des solutions complètes et personnalisées se concentrant sur des risques complexes ainsi que des services de conseil sur les marchés de capitaux. Basée à Londres, la société, qui bénéficie d'une solide réputation, opère dans 14 pays à travers 28 bureaux (États-Unis, Canada, Amérique latine, Australie, Europe et Asie).

BMS est le dernier investissement d'Eurazeo dans le secteur des services financiers, l'un des 4 secteurs clés d'investissement du Groupe. Eurazeo, BCI et PCP accompagneront Nick Cook, CEO de BMS, et l'équipe dirigeante de BMS dans la poursuite de leur stratégie de croissance. Depuis 2019, la compagnie a bénéficié d'un très fort développement, avec un chiffre d'affaires passant de £100m à plus de £250m en 2022 et une augmentation d'environ 75% du nombre de collaborateurs avec c.900 employés à travers le monde. Avec le soutien de ses actionnaires, BMS pourra se développer à l'international tant par croissance organique que par croissance externe.

L'EXPERTISE D'EURAZEO DANS LES SERVICES FINANCIERS

Eurazeo a déjà investi plus de 2,5 milliards d'euros dans les services financiers dans plus de 30 sociétés à tous les stades de leur développement. Les 30 professionnels de l'investissement en Venture, Growth et Buyout, spécialisés en services financiers ont acquis une solide expertise dans ce secteur. Cette équipe bénéficie également de la plateforme Eurazeo qui, à travers toutes les stratégies d'investissement du Groupe, permet d'accélérer et d'améliorer le sourcing, les due diligence et la création de valeur. L'assurance, et plus particulièrement les risques complexes, sont des sous-secteurs clés pour Eurazeo qui a investi dans Albingia (acteur indépendant de la couverture de risques d'entreprises) et Descartes Underwriting (Insurtech spécialisée dans les risques complexes).

Marc Frappier, Membre du Directoire, Managing Partner, Mid-large buyout, a déclaré :

« Eurazeo bénéficie, à travers toutes ses stratégies d'investissement, d'équipes engagées, d'expertises sectorielles, d'un réseau international et d'une culture collaborative. Cette combinaison unique lui permet d'accélérer et de renforcer le sourcing, les due diligence et la création de valeur au sein de ses secteurs clés, notamment les services financiers et d'accompagner les entreprises comme BMS dans la réalisation de leurs ambitions de croissance mondiale. »

Maxime de Bentzmann et Eric Sondag, Managing Director - Mid-large buyout, ont ajouté :

« Nous suivons le marché de l'assurance et de la réassurance spécialisées depuis un certain temps et nous sommes impressionnés par la forte croissance dont a bénéficié BMS et particulièrement la forte croissance de leur activité de réassurance aux Etats-Unis. Nous sommes convaincus du potentiel de développement international de BMS et nous sommes déterminés à faire bénéficier la société de notre expertise et de notre réseau international. »

Nick Cook, CEO de BMS, a également déclaré :

« BMS et Eurazeo partagent des ADN similaires axés sur la culture, l'agilité et les ambitions mondiales, faisant d'Eurazeo un partenaire privilégié pour notre prochaine étape de croissance. Nous sommes ravis de poursuivre notre développement à leurs cotés et de tirer parti de l'expertise approfondie du secteur et de l'accompagnement d'Eurazeo. »

--------------------

1 Agissant au sein de la société de gestion Eurazeo Mid Cap