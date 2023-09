Eurazeo, à travers son équipe Mid-large buyout1, finalise son investissement d'un montant de 355 millions de livres sterling dans BMS Group et acquiert environ 34 % du capital de la société. Eurazeo et ses affiliés rejoignent ainsi BMS aux côtés de ses actionnaires historiques, British Columbia Investment Management Corporation (BCI), Preservation Capital Partners (PCP) ainsi que le management et les employés de BMS. Eurazeo et BCI, actionnaires majoritaires détenant le co-contrôle de l'entreprise, accompagneront la prochaine phase du développement du Groupe.

Fondé en 1980, BMS est un courtier en assurance et réassurance indépendant de premier plan, proposant des solutions complètes et personnalisées se concentrant sur des risques complexes ainsi que des services de conseil sur les marchés de capitaux. Basé à Londres, BMS bénéficie d'une solide réputation en matière de placement de risques importants et complexes. Le groupe opère dans 16 pays et dispose de 33 bureaux dans le monde (États-Unis, Canada, Amérique latine, Australie, Europe, Asie et Moyen-Orient).

Eurazeo, BCI et PCP soutiendront Nick Cook, CEO du groupe BMS, et l'équipe dirigeante dans la poursuite de leur stratégie de croissance. L'investissement d'Eurazeo et des autres actionnaires devrait permettre à BMS d'étendre sa présence mondiale, tant par croissance organique que par croissance externe. Depuis l'annonce de l'investissement d'Eurazeo le 23 décembre 2022, BMS a déjà conclu 10 acquisitions et poursuivi sa trajectoire de forte croissance.

1 Agissant au sein de la société de gestion Eurazeo Mid Cap