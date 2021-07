EURAZEO INVESTIT 53 MILLIONS USD DANS PANGAEA HOLDINGS, CRÉATEUR DE MARQUES DE SOINS PERSONNELS POUR HOMMES (LUMIN ET MERIDIAN)

Paris, 21 juillet 2021

Eurazeo, groupe d'investissement mondial de premier plan avec 26 milliards USD (22,7 milliards d'euros) d'actifs sous gestion, annonce un investissement minoritaire de 53 millions USD dans Pangaea Holdings, Inc. Ce dernier s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds de 68 millions USD incluant également Unilever Ventures, GPO Fund, et les investisseurs historiques de la société : Base10 Partners et Gradient Ventures. Cela porte à 87 millions USD le total des capitaux levés par la société depuis sa création. Pangaea incube et développe des marques digitales innovantes à travers sa plateforme d'e-commerce. La société est spécialisée dans les marques de soins et hygiène pour hommes misant sur des produits performants, simples et abordables.

Pangaea a été fondée en 2018 par Richard Hong et Darwish Gani avec le lancement de Lumin, une marque de soins premium pour hommes conçue à partir de formules naturelles d'origine coréenne. Connaissant une très forte croissance, Pangaea a développé sa plateforme d'e- commerce mondiale propre tout en élargissant son portefeuille de marques avec notamment Meridian, marque de produits de rasage pour hommes lancée en 2020. Depuis sa création, la société s'est développée rapidement. Elle compte aujourd'hui plus de 300 collaborateurs répartis dans quatre bureaux, et commercialise ses produits dans plus de 70 pays.

Cette levée de fonds permettra à Pangaea d'accélérer sa croissance notamment en élargissant sa gamme de produits, en complétant son portefeuille de marques et éventuellement en monétisant à des clients tiers sa plateforme de distribution e-commerce.

Eurazeo, à travers sa division Brands spécialisée dans l'accompagnement des marques fortes, aux côtés des fondateurs et des équipes de management, accompagnera la société dans le développement de ses marques existantes Lumin et Meridian et continuera d'élargir son portefeuille de marques tout en renforçant les investissements dans sa plateforme d'e- commerce. Enfin, Eurazeo s'appuiera sur son réseau mondial pour accompagner le développement international de la société.

