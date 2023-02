EURAZEO : INVESTIT DANS ETIX, OPERATEUR D'UN RESEAU DE DATA CENTERS REGIONAUX

Eurazeo annonce son investissement dans l'opérateur régional de data centers Etix Everywhere, à travers son Fonds d'Infrastructure de Transition et soutiendra le groupe dans sa trajectoire de décarbonation.

ETIX est un acteur français reconnu qui opère un réseau de data centers régionaux, fournissant des services de colocation de proximité à ses clients. ETIX poursuit sa stratégie d'expansion basée sur un juste équilibre entre un développement organique et des acquisitions stratégiques, illustré par la récente acquisition de CIV France, le leader régional dans les Hauts de France. Etix est engagé dans une trajectoire durable, ayant adhéré au Climate Neutral Data Center Pact.

A travers cet investissement dans Etix, Eurazeo aborde le défi de la prise en compte des enjeux ESG dans la construction et l'exploitation de data centers. Eurazeo soutiendra Etix dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux, notamment en explorant des solutions d'approvisionnement en énergie décarbonée. L'investissement d'Eurazeo permettra également le développement de la société, de manière organique ou par des acquisitions ciblées.

Cet investissement est le quatrième réalisé par l'équipe infrastructure d'Eurazeo et le premier dans le domaine du digital. Il s'inscrit dans le cadre de son mandat qui consiste à investir dans la transition énergétique et digitale et à contribuer à une économie durable et à faibles émissions de gaz à effet de serre.

Louis Blanchot, CEO d'ETIX Everywhere, déclare :

« Nous sommes ravis d'accueillir Eurazeo en tant que nouvel actionnaire. Nous sommes convaincus que les data centers de proximité jouerons un rôle clé dans la vie de demain. Cette nouvelle levée de fonds avec un fonds européen de premier plan est une étape stratégique pour renforcer notre position de leader sur le marché régional français et accélérer notre développement en Europe où nous avons pour objectif de doubler notre portefeuille de DC dans les 3 prochaines années. »

Melissa Cohen, Managing Director, Eurazeo - Infrastructure, ajoute :

« Nous sommes ravis de devenir actionnaire d'ETIX afin d'accompagner son développement sur le marché régional de la colocation et d'aider l'entreprise à renforcer sa position de leader sur le marché en plein essor des data centers régionaux. ETIX fournit des services de colocation de proximité de premier ordre aux clients locaux, et nous sommes ravis de soutenir leur expansion et de les aider dans leur parcours de décarbonisation. »

David Yuile, directeur général de GDC, conclut :

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Eurazeo. Grâce à la combinaison d'un investisseur européen et de GDC, ETIX dispose désormais du soutien financier et stratégique nécessaire pour développer et accélérer sa plateforme DC sur ses deux principaux marchés. »

(1) Géré par Eurazeo Infrastructure Partners