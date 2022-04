EURAZEO INVESTIT DANS GISOU, MARQUE PREMIUM DE SOINS POUR CHEVEUX.

Paris, le 21 avril 2022

Eurazeo annonce la réalisation d'un investissement minoritaire dans Gisou, marque premium en forte croissance de produits de beauté à base de miel ; principalement de soins pour cheveux. Eurazeo investit aux cotés de Negin Mirsalehi et Maurits Stibbe, co-fondateurs de la société qui restent actionnaires majoritaires, et de Vaultier7, actuel actionnaire minoritaire.

Fondée en 2015 par l'influenceuse néerlandaise d'origine perse Negin Mirsalehi et son compagnon Maurits Stibbe, Gisou est une marque de luxe authentique et naturelle qui combine l'héritage familial de Negin dans l'apiculture et sa passion pour la beauté. Animant une communauté internationale de consommateurs engagés, Gisou se différencie grâce à son approche reposant sur l'utilisation du miel pour offrir des produits de beauté naturels et de qualité, tout en sensibilisant les consommateurs à l'importance des abeilles pour l'environnement.

Lancée avec son iconique « Honey Infused Hair Oil », Gisou a connu une croissance rapide portée par de nombreuses innovations qui lui permettent d'offrir une gamme de produits capillaires complète intégrant soins et produits coiffants. La marque a récemment lancé avec succès des produits pour le visage (huile pour la peau et huile pour les lèvres). Le miel et la propolis, qui proviennent des ruches du jardin de la famille Mirsalehi, restent les ingrédients clés de tous les produits de la marque.

Gisou distribue ses produits via une approche multicanale reposant sur son site e-commerce, et complétée à l'international par une présence sélective dans les grands magasins prestigieux et les distributeurs de beauté spécialistes comme Sephora, Galeries Lafayette, Selfridges, Douglas ou Mecca.

A travers cet investissement minoritaire, Eurazeo accompagnera Gisou dans sa croissance multicanale à l'international et sur la diversification de la gamme de produits, en s'appuyant sur son expertise opérationnelle des marques. L'investissement d'Eurazeo dans la société sera en particulier utilisé pour renforcer les capacités digitales et la plateforme e-commerce de Gisou, la marque et la communauté, mais aussi pour structurer les équipes avec des recrutements clés, notamment en Amérique du Nord. Le positionnement responsable de Gisou est parfaitement aligné avec le programme RSE d'Eurazeo : O+. Il devrait permettre à la marque de renforcer en parallèle son positionnement de marque à mission.

EURAZEO 1, rue Georges Berger - 75017 Paris www.eurazeo.com

Please, double click here to complete the legal notices.

Laurent Droin, Managing Director, Brands, a déclaré :

« Gisou, grâce à son approche combinant naturalité, transparence et efficacité, est idéalement positionnée pour bénéficier des tendances favorables dans la catégorie des soins premium pour cheveux. De par son authenticité et son offre de produits à base de miel de qualité, Gisou est une marque différenciée animant une large communauté internationale de consommateurs engagés. Nous sommes impatients à l'idée de travailler avec Negin Mirsalehi, Maurits Stibbe - co-fondateurs - et leurs équipes, afin d'accompagner la forte croissance de la marque. »

Negin Mirsalehi, Co-fondatrice de Gisou, a déclaré :

« En tant que fondateurs, Maurits et moi-même sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape pour Gisou. Nous sommes ravis d'amener notre marque vers de nouveaux sommets avec nos partenaires d'Eurazeo. L'équipe Eurazeo partage notre objectif de bâtir une marque de beauté désirable et responsable. Partageant réellement notre vision à long terme, nous sommes convaincus qu'ils représentent le bon partenaire pour nous aider à accomplir la prochaine étape de notre ambition à l'international. »

À PROPOS DE GISOU

 Gisou est née de l'héritage familial de Negin Mirsalehi et de sa passion pour la beauté naturelle avec des recettes maison de produits capillaires, pour maintenant offrir une routine de soins pour cheveux complète ainsi que des soins pour le visage. Son approche unique de la beauté repose sur des recettes et des produits infusés au miel qui nourrissent, hydratent et réparent les cheveux et la peau.

 Pour plus d'informations, visitez Gisou.com et retrouvez @Gisou sur les réseaux sociaux.

À PROPOS D'EURAZEO

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

 Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

 ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.

Virginie Christnacht

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION vchristnacht@eurazeo.com +33 (0)1 44 15 76 44

Pierre Bernardin

DIR. RELATIONS INVESTISSEURS pbernardin@eurazeo.com +33 (0)1 44 15 16 76

Maël Evin HAVAS mael.evin@havas.com +33 (0)6 44 12 14 91