EURAZEO : LOUE 5 000 M² A COMEXPOSIUM ET FINALISE LA COMMERCIALISATION DU CAMPUS HIGHLIGHT

L'équipe Real Estate d'Eurazeo achève la commercialisation du campus Highlight situé sur les quais de Seine à Courbevoie. La société Comexposium, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'évènements et de l'animation de communautés, vient en effet de signer un bail de 10 ans ferme pour la location de 5 000 m² sur les étages élevés de l'immeuble « Côté Seine ».

La prise de possession du locataire interviendra début 2024 pour une entrée dans les lieux dans le courant de l'été. Cette transaction conclut la commercialisation de l'intégralité des surfaces livrées en juillet 2022 par Kaufman & Broad soit neuf mois après sa livraison. Elle porte la durée moyenne des baux à environ 8,5 ans en incluant les baux « triples nets » déjà conclus avec Kaufman & Broad, Compagnie des Fromages & Richesmont, GWS et Grape Hospitality.

Le succès de la commercialisation du campus Highlight valide la stratégie « Turn to Core » de l'équipe Real Estate d'Eurazeo. Cette dernière s'appuie notamment sur un programme de rénovation lourde permettant de satisfaire les aspirations des utilisateurs les plus exigeants dans le contexte post-covid qui a significativement modifié les attentes : espaces de bureaux flexibles favorisant le travail collaboratif, nombreux espaces extérieurs (terrasses, rooftops, loggias), large offre de services et labels environnementaux garantissant une performance énergétique optimale. Le campus Highlight bénéficie en effet de standards environnementaux élevés et sera certifié HQE Rénovation niveau Excellent, BREEAM Very Good, WiredScore niveau Gold et Well niveau Gold.

Frédéric Maman, Managing Director, Real Estate a déclaré :

« Nous souhaitons la bienvenue aux équipes de Comexposium et sommes convaincus qu'elles apprécieront leur nouveau cadre de travail dans des espaces lumineux et fonctionnels pensés pour « travailler autrement ». Cette ultime transaction récompense la campagne de commercialisation particulièrement dynamique conduite par l'équipe Real Estate d'Eurazeo ces derniers mois dans un contexte pourtant complexe compte tenu de l'abondance de l'offre dans le quartier de La Défense et ses proches alentours ».