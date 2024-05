Bonne dynamique de la gestion d'actifs

Actifs générant des commissions (FPAUM): +8% sur un an à 25,6 Mds€, +11% venant de tiers

Actifs sous gestion (AUM) : +8% sur un an à 35 Mds€, +9% venant de tiers

Commissions de gestion : 100 M€ (+10% en provenance de tiers 1 et stable sur le bilan 1 )

et stable sur le bilan ) Collecte auprès de tiers : 210 M€ au T1 - Confirmation de perspectives positives sur l'année

Réalisations en hausse

Réalisations : 0,4 Md€ (+20% par rapport au T1 2023, 0,3 Md€)

Les cessions du Groupe sont attendues en hausse en 2024, dans un contexte d'amélioration progressive des conditions de marché

Déploiements sélectifs : 0,4 Md€ (0,8 Md€ T1 2023). Annonce de l'acquisition d'Eres en avril

Le Groupe dispose d'importantes marges de manœuvre pour ses déploiements (4,8 Mds€ de dry powder et 2,3 Mds€ d'engagements du bilan non tirés)

Solide performance des sociétés du portefeuille

Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires des sociétés de Buyout (+9%)

Bonne dynamique des sociétés de Growth (+19%)

Nouvelles avancées en matière d'ESG et d'impact

Publication des résultats de la campagne de reporting ESG 2023 illustrant de nouveaux progrès des sociétés de portefeuille

Progression de la note CDP à A, dans le top 2 % mondial

Lancement du fonds d'impact Buyout EPBF (Eurazeo Planetary Boundaries Fund)

Renforcement du retour à l'actionnaire

Versement le 16 mai 2024 d'un dividende de 2,42€ par action voté à l'AG du 7 mai 2024

Exécution d'environ 25% du programme annuel de rachat d'action de 200 M€

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré :

« Le début d'année 2024 est marqué par une reprise progressive dans notre secteur, dont les tendances de long-terme sont favorables - accroissement des allocations des investisseurs institutionnels et particuliers vers le non coté, besoins considérables de financement de l'économie réelle, transformation digitale et transition énergétique. Dans ce contexte, nous sommes concentrés sur l'exécution de notre feuille de route stratégique et opérationnelle, et confirmons nos perspectives pour 2024 : programme de levée de fonds riche et diversifié, augmentation du niveau des cessions sur l'année et affirmation de notre leadership sur l'ESG et l'impact. »

ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS

A. ACTIFS SOUS GESTION

A fin mars 2024, les actifs sous gestion (Assets Under Management ou AUM) d'Eurazeo s'élèvent à 34,8 Mds€ en hausse de 8% sur 12 mois :

- les AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) s'élèvent à 24,2 Mds (+9% sur 12 mois), dont 4,8 Mds€ d'engagements non tirés (dry powder).

- les AUM provenant du bilan incluent le portefeuille d'investissement porté au bilan du Groupe (8,3 Mds€, stable sur le trimestre) et les engagements du bilan d'Eurazeo dans les fonds du Groupe (2,3 Mds€).

Les AUM générant des commissions (Fee Paying AUM) s'élèvent à 25,6 Mds€, en hausse de 8% sur 12 mois, et de +11% en provenance de tiers.

B. LEVÉES DE FONDS

Au cours du premier trimestre 2024, Eurazeo a levé 210 M€ auprès de ses clients.

La collecte auprès des clients institutionnels (LP) est limitée sur le premier trimestre 2024, du fait du calendrier de closing des principaux fonds en cours de levée. Le Groupe confirme ses perspectives positives de levées de fonds pour 2024, compte-tenu d'un programme riche et diversifié. Dans un marché des levées de fonds contrasté et en reprise progressive, l'activité commerciale du Groupe est satisfaisante, notamment sur la dette privée (lancement de EPD VII), le Buyout, les mandats et les infrastructures durables.

Le segment Wealth Management a levé 162 M€ au T1 2024, le Groupe bénéficiant de sa position de précurseur en France et de produits performants, spécifiquement adaptés à la clientèle des particuliers. En début d'année, Eurazeo a lancé en Allemagne Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE3), fonds evergreen, grâce à son partenariat technologique avec la plateforme digitale Moonfare. La clientèle de particuliers représente 4,5 Mds€ pour le Groupe, soit plus de 18% des AUM en provenance de tiers.

C. CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA GESTION D'ACTIFS

Les commissions de gestion ressortent à 100 M€ sur le premier trimestre 2024, en hausse de +4% à périmètre constant (+6% hors effets de base lié aux catch-up fees et commissions de surperformance) :

i) les commissions de gestion en provenance de tiers s'établissent à 70 M€ (+6%). Elles sont en hausse de +10% hors catch-up fees ;

ii) les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo s'élèvent à 30 M€, en baisse de -2% (stables hors catch-up fees) en ligne avec la stratégie du Groupe de limiter dans la durée les engagements du bilan dans ses fonds.

Les commissions de performance réalisées sont négligeables sur la période.

ROTATION D'ACTIFS

Les réalisations du premier trimestre s'élèvent à 0,4 Md€, en hausse de +20% par rapport aux montants réalisés au cours du premier trimestre 2023. Le Groupe a annoncé depuis le début de l'année des cessions sur un large éventail de classes d'actifs et effectuées dans de bonnes conditions : Amolyt Pharma (Biotech) et Onfido (Venture) enregistrent un multiple cash-on-cash d'environ 4,0x, et Efeso (réalisé en février), DORC (réalisé en avril) et Peters (annoncé en mars) un multiple CoC moyen supérieur à 2,2x.

S'agissant du bilan, le Groupe a réalisé 538 M€ à fin avril, dont 131 M€ avaient été réalisé au cours du premier trimestre 2024.

Plusieurs processus de cessions ont été enclenchés depuis le début de l'année et le Groupe dispose d'un programme de sorties qui devrait se traduire par une augmentation des volumes de réalisations au cours de l'exercice.

Les déploiements du Groupe totalisent 0,4 Md€ sur le premier trimestre 2024, contre 0,9 Md€ sur la même période en 2023. Les déploiements se sont essentiellement focalisés sur les segments du Buyout, Secondaire et Venture. En avril, la stratégie MLBO a signé des accords en vue d'acquérir Eres, principal acteur indépendant de la gestion épargne et retraites des salariés en France.

Eurazeo dispose d'importantes marges de manœuvre pour réaliser ses investissements futurs : dry powder de 4,8 Mds€ et engagements du bilan dans les fonds à hauteur de 2,3 Mds€.

SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

Au 31 mars 2024, le portefeuille d'investissement porté par le bilan est valorisé à 8,3 Mds€ net (109,9€ par action), investi quasi exclusivement dans les programmes et fonds du Groupe. Ce portefeuille comprend 68 sociétés dont aucune ne représente plus de 6% de la valeur totale. Ce portefeuille n'est pas revalorisé au trimestre.

Au premier trimestre, ces sociétés connaissent une robuste progression de leur chiffre d'affaires6 :

- Buyout (+9% sur le trimestre) : Le portefeuille affiche une croissance organique solide qui reflète le positionnement du Groupe sur des actifs de qualité dans des segments porteurs (les services aux entreprises, services financiers, technologie, santé, nouvelles tendances de consommation …) ;

- Growth (+19%) : La croissance demeure dynamique, en particulier sur les segments SaaS et places de marché dédiées à l'économie circulaire ;

- Real Assets (+7%) : Forte croissance des activités hôtelières et résilience des performances des actifs immobiliers en portefeuille.

ESG ET IMPACT

Eurazeo poursuit et enrichit sa stratégie vers une économie durable autour de deux leviers d'action :

1. Premier levier : conduire les transformations du groupe Eurazeo et des sociétés du portefeuille vers de la performance et de la croissance durables

Le premier trimestre a été marqué par de nouvelles avancées en ESG :

la publication des résultats de la campagne de reporting ESG 2023 (rapport O+) illustrant un engagement croissant de la part des sociétés du portefeuille en termes de taux de participation ( 93% 7 du portefeuille en valeur ) ainsi que des progrès continus sur le plan environnemental, le volet social ainsi qu'en matière de gouvernance

) ainsi que des progrès continus sur le plan environnemental, le volet social ainsi qu'en matière de gouvernance la progression de la note CDP à A (top 2% mondial), en reconnaissance de la performance du Groupe sur les sujets climatiques

2. Second levier : Investir dans des sociétés qui proposent des solutions innovantes et concrètes aux problèmes environnementaux

Eurazeo a annoncé le lancement du fonds EPBF (Eurazeo Planetary Boundaries Fund) Article 9, qui marque une nouvelle approche en termes d'investissement pour le Groupe. S'appuyant sur une démarche scientifique rigoureuse et une approche globale de l'environnement, ce fonds va s'attacher à financer des activités dans l'économie régénératrice et à encourager le développement de l'économie circulaire qui nécessitent des investissements importants à court terme.

Notre ambition est d'accélérer et de consolider ces nouvelles activités, créatrices de valeur, tout en dégageant de solides rendements financiers.

BILAN ET TRÉSORERIE

Au 31 mars 2024, l'endettement net s'élève à 851 M€ (10,8€ par action) dont 1 M€ de trésorerie brute. Cet endettement représente un niveau de gearing limité à environ 10%.

Au 30 avril, l'endettement net s'élève à 562 M€ compte-tenu notamment de la cession de DORC.

Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 Md€, de maturité 2026, tirée à hauteur de 815 M€ à fin mars 2024.

Au 31 mars 2024, le Groupe détient 3 034 989 actions propres, soit 3,99% du total d'actions (76 081 874 actions). Proforma des actions propres détenues en vue d'annulation et destinées à être annulées avant la fin de l'année, le nombre d'actions en circulation est de 75,3 millions.

RETOUR AUX ACTIONNAIRES

Le Directoire a lancé un nouveau programme de rachat d'actions en vue d'annulation de 200.M€, dont l'exécution a débuté en janvier 2024. Ce programme, signe de la confiance du management dans les perspectives du Groupe et la valeur de ses actifs, sera relutif pour les actionnaires. Le Groupe procédera en outre à des rachats d'actions au titre de la couverture des plans d'intéressement de long terme (LTIP).

Sur le premier trimestre, le Groupe a racheté 590 413 actions pour un montant total de 45,3 M€.

ANNEXE 1 : PARTENARIATS

iM Global Partner (pas d'AUM consolidés)

Pour rappel, les actifs des partenaires d'iM Global Partner ne sont pas inclus dans les AuM publiés du groupe Eurazeo.

Les actifs sous gestion des partenaires d'iM Global (en quote part d'intérêt d'iMG) s'établissent à 41,6 Mds$ à fin mars 2024, en hausse de 13% par rapport à fin mars 2023. Cette croissance est notamment liée à la bonne performance des affiliés malgré le contexte d'incertitude de l'environnement macro-économique actuel et à la stratégie M&A dynamique d'iM Global Partner, en particulier à travers l'acquisition par Litman Gregory Wealth Management des activités de clientèle privée de Wedgewood Partners en août 2023 (275 M$ AuM).

ANNEXE 2 : DETAIL AUM BILAN EURAZEO

ANNEXE 3 : ACTIFS SOUS GESTION

**********************

1 Hors catch-up fees, à taux de change constant

2 Au trimestre, les actifs sous gestions ne sont pas réévalués. Données proforma de Rhône cédé courant 2023.

3 Reclassement d'une part du fonds EPVE3 de Dette privée à Secondaires

4 Inclus le portefeuille d'investissement et les engagements du bilan dans les fonds du Groupe

5 Pro forma de la cession de Rhône (cédé en juin 2023), d'une recalendarisation trimestrielle des revenus d'IMGP et d'une reclassification de 2 M€ de commissions de surperformance d'IMGP

6 Chiffre d'affaires des sociétés du portefeuille, proportionnel au taux de détention des actifs par le bilan d'Eurazeo. Buyout regroupe MLBO, SMBO et Brands. Les segments décrits représentent 95% de la valeur du portefeuille bilan.

7 Hors Private Funds Group (PFG), dont la campagne de reporting ESG se déroule sur un calendrier différent.