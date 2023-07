Eurazeo, l'équipe de management emmenée par Olivier Farouz et Montefiore Investment annoncent avoir conclu un accord dans le cadre duquel les fonds gérés par Blackstone (« Blackstone ») apporteraient 400 millions d'euros de financement en fonds propres et quasi-fonds-propres à Groupe Premium. Cet investissement donnera à la société la flexibilité et les moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance future. Barings renouvelle par ailleurs son soutien au Groupe par la mise en place d'un nouveau financement de 300 millions d'euros.

L'opération valoriserait la société 1,15 Mds€, extériorisant un multiple cash-on-cash de 3,3x pour Eurazeo et ses affiliés, dont environ 185m€ de produits de cession seraient perçus à la date de réalisation de l'opération (dont environ 65m€ pour le bilan d'Eurazeo), le solde de 135 millions d'euros étant réinvesti.

L'opération reste soumise à l'approbation des autorités de tutelle du Groupe.

Eurazeo conserverait le contrôle de la société, réaffirmant sa confiance dans Groupe Premium pour les années à venir.

Fondé en 2000, Groupe Premium est un acteur de référence de la gestion de patrimoine en France, à travers ses trois activités de courtage en assurance-vie et produits d'épargne retraite au travers des réseaux Predictis et Cap Finances, de gestion d'actifs via sa filiale Flornoy-Ferri et de conseil en gestion de patrimoine. Le Groupe gère 8,5 Mds d'euros d'actifs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 188 millions d'euros en croissance de + 80% par rapport à 2021 et ambitionne un niveau d'activité de 263 millions d'euros en 2023.

Prenant le relais de Montefiore qui avait investi en 2018 pour accompagner la première phase d'accélération du Groupe, Eurazeo a depuis son entrée en juillet 2021 soutenu la société en lui apportant les moyens humains et financiers nécessaires à sa structuration et son développement, en particulier à travers l'expansion géographique de son réseau de mandataires indépendants en France qui compte 1 100 partenaires, et par la constitution du pôle conseil en gestion de patrimoine du Groupe, qui représente aujourd'hui 3 milliards d'euros d'encours et est le fruit de 8 acquisitions réalisées depuis deux ans. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d'affaires du Groupe a été multiplié par 10.

Porté par la confiance renouvelée de ses actionnaires historiques, et par l'apport de Blackstone, le Groupe entend poursuivre sa forte croissance organique en continuant à renforcer sa gamme de produits et sa digitalisation, tout en accélérant sa politique active de croissance externe, en France comme à l'international.

Pierre Meignen, Managing Director d'Eurazeo, déclare :

« L'investissement de Blackstone en fonds propres et quasi-fonds propres va permettre à Groupe Premium d'accélérer encore sa trajectoire de croissance soutenue en dotant la société de moyens renforcés. Cette opération constitue un marqueur fort du positionnement stratégique du Groupe et de la qualité exceptionnelle de l'exécution pilotée par Olivier Farouz et son équipe. »

Olivier Farouz, Président de Groupe Premium, ajoute :

« Blackstone est un leader du Private Equity. Nous accueillons ce nouveau partenaire avec beaucoup d'enthousiasme. Je les remercie de leur confiance et d'avoir choisi d'investir avec ambition dans Groupe Premium. Il s'agit d'une opération record dans le secteur de la gestion de patrimoine qui ne peut que renforcer notre position de leader sur le marché. Avec Blackstone, Eurazeo et Montefiore Investment, nous allons pouvoir relever en équipe les immenses défis qui nous attendent, comme la poursuite de notre croissance exceptionnelle et le fort développement de nos activités internationales, à commencer par l'Italie, l'Espagne et la Belgique. »

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, déclare :

« L'accord signé avec Blackstone reflète la performance exceptionnelle de Groupe Premium, sous la houlette d'Olivier Farouz et d'une équipe de management de premier plan. Elle va contribuer à porter le Groupe vers de nouveaux sommets à l'avenir. »