EURAZEO : SIGNE UN ACCORD D'EXCLUSIVITE AVEC APAX PARTNERS EN VUE DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS VITAPROTECH

Eurazeo annonce la signature par son équipe Small-mid buyout d'un accord d'exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles. L'opération resterait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables.

Cette cession générerait pour Eurazeo un multiple cash-on-cash de 3.2x et un taux de rendement interne (TRI) de plus de 30%.

Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l'ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d'accès, la détection d'intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.

Soutenu depuis 2018 par Eurazeo et porté par la vision stratégique de son président Eric Thord, le groupe a réalisé une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy & build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des services managés (c. 45% de son activité), soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.

Ambitionnant un chiffre d'affaires de plus de 80M€ en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Benjamin Hara, Managing Director, Small-mid buyout a déclaré :

« Nous sommes fiers d'avoir pu accompagner le groupe et son management dans la concrétisation de leurs fortes ambitions de croissance ainsi que dans leur stratégie de transformation vers une offre intégrée et substantiellement enrichie de solutions software. Ce parcours reflète parfaitement le savoir-faire d'Eurazeo : accompagner des sociétés leaders sur leurs marchés dans l'accélération de leur développement, porté par la vision d'une équipe dirigeante engagée. Nous sommes convaincus que le groupe dispose de solides fondations sur lesquelles construire ses futurs succès, avec le soutien de son nouvel actionnaire. »

Eric Thord, Président du groupe Vitaprotech, a ajouté :

« Eurazeo a été un véritable partenaire dans la construction et l'exécution de la stratégie de transformation et d'accélération de la croissance du groupe, en mobilisant sa plateforme au service de notre projet. Ce partenariat, aussi bien humain que financier, a contribué à faire de Vitaprotech le leader français des solutions premium de sécurisation de sites sensibles. Nous les remercions et serions heureux d'accueillir Apax Partners comme partenaire dans cette nouvelle étape pleine d'opportunités. »