EURAZEO : Utac Ceram signe une acquisition d'envergure au Royaume-Uni

Eurazeo PME, qui accompagne Utac Ceram (83 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019), partenaire privilégié des acteurs du monde de l’automobile et de la mobilité, depuis septembre 2020, a annoncé aujourd’hui la réalisation de l’acquisition du groupe britannique Millbrook. L’investissement des fonds gérés par Eurazeo PME à l’issue de cette opération s’élève à 115 millions d’euros.



Dans un marché en croissance et en consolidation, Utac Ceram franchit, grâce à ce rapprochement avec le groupe Millbrook, une nouvelle étape dans son développement. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la démarche de croissance du groupe et lui permet de doubler son chiffre d'affaires avec un volume de vente en 2021 attendu à environ 180 millions d'euros et de renforcer son positionnement sur les nouvelles technologies: e-GMP, électrification, véhicules connectés et automatisés, ADAS, cybersécurité et simulation. Cette opération correspond parfaitement à la stratégie du groupe d'innovation et de consolidation de ses marchés en Europe et dans le monde.