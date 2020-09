EURAZEO : acquiert le solde du capital d'Idinvest Partners

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo, déjà détenteur de 80 % du capital d'Idinvest Partners, a conclu un accord portant sur l'acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes auprès de Christophe Bavière, Benoist Grossmann et de leurs associés. L'accélération de cette acquisition qui, aux termes de l'accord conclu en 2018, devait intervenir par paliers en 2021 et 2022 consolide l'organisation du groupe au service de son projet stratégique.Elle permettra à chacune des sociétés de portefeuille de bénéficier pleinement des ressources financières et humaines d'Eurazeo et au nouvel ensemble de s'appuyer encore davantage sur la force et la complémentarité de ses équipes en matière d'investissement, de levée de fonds et d'expertises opérationnelles.