EURAZEO : annonce une nouvelle organisation des services investisseurs

Afin de poursuivre cette dynamique de croissance et d’offrir aux investisseurs un service aux meilleurs standards, Eurazeo annonce aujourd’hui le renforcement de son organisation dédiée aux investisseurs institutionnels et au wealth management en mettant en commun les équipes historiques d’Eurazeo et d’Idinvest.Elles sont spécialisées par zones géographiques, par nature (fonds souverains, fonds de pension, compagnies d'assurance, wealth managers, partenaires industriels stratégiques, …) et couvrent l'ensemble des segments de marché porteurs : venture capital, growth equity, dette privée, asset backed, secondaire, fonds de fonds, real assets et buy-out small et midcap.Placée sous la direction de Christophe Bavière, nommé Senior Managing Partner d'Eurazeo, Head of Investment Partners, cette équipe aura la responsabilité de consolider le statut de leader du Groupe auprès des investisseurs français, de renforcer la part de marché du Groupe auprès des investisseurs internationaux notamment aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et de diversifier encore sa base clients, de l'investisseur individuel jusqu'aux grands fonds souverains, compagnies d'assurance et fonds de pension internationaux.