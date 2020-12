EURAZEO : cède ses participations dans C2S à Elsan pour 400 millions d'euros

Eurazeo a annoncé qu'Eurazeo Patrimoine, son pôle spécialisé dans l'immobilier, avait conclu un accord d'exclusivité avec Elsan en vue de la cession de sa participation dans le groupe C2S, groupe multirégional de cliniques généralistes. Cette opération génèrerait pour Eurazeo Patrimoine un multiple cash-on-cash de 3,2x et un Taux de Rentabilité Interne d'environ 48%, pour un produit de cession d'environ 400 millions d'euros. Cette opération ferait ressortir pour Eurazeo une valeur supérieure de plus de 2 euros par action par rapport à celle retenue dans l'Actif Net Réévalué au 30 juin 2020.



C2S est un groupe multirégional de cliniques généralistes, qui compte 17 établissements dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.