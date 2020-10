EURAZEO : e soutient le groupe C2S avec l'acquisition de quatre nouvelles cliniques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo Patrimoine, pôle spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, soutient depuis mars 2018 le groupe C2S. Ce dernier annonce intensifier son développement avec l'acquisition de quatre cliniques en région Franche-Comté : la clinique Saint- Vincent et la polyclinique de Franche-Comté à Besançon, la clinique Saint-Pierre à Pontarlier et la clinique du Parc à Dole.L'intégration de ces établissements de référence sur leur bassin, animés par des équipes de professionnels reconnus et disposant de plateaux techniques complets, va permettre au Groupe C2S de former un pôle territorial de santé de premier plan en Franche-Comté.