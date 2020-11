Eurazeo Capital a annoncé la réalisation de la cession de l’intégralité du capital d’Iberchem, dont elle était actionnaire depuis juillet 2017, à Croda International Plc. Les produits de cession relatifs à cette opération représentent 564 millions d’euros pour la société d'investissement et ses partenaires investisseurs, dont 383 millions d’euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple cash-on-cash de 2,1 et un Taux de Retour Interne (TRI) d’environ 25%.



Elle cristallise par ailleurs une valeur supérieure de plus 30 % à celle retenue dans l'actif net réévalué, qui mesure la valeur de son portefeuille d'actifs, d'Eurazeo au 30 juin 2020, soit environ 1,25 euro par action.