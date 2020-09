EURAZEO : intensifie son engagement ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo présente aujourd'hui O+, la nouvelle étape ambitieuse de sa stratégie ESG (environnementale, sociale et de gouvernance), avec un objectif : être vecteur de changement positif dans la société en favorisant une prospérité partagée et durable. Eurazeo, acteur pionnier en matière d'ESG depuis bientôt 20 ans, accélère son ambition de démultiplier la valeur créée dans le domaine environnemental et social, en lien avec les Objectifs de Développement Durable de l'ONU. O+ repose sur deux piliers : atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2040 et favoriser une économie plus inclusive.