EURAZEO : investit 33 millions d'euros dans la fintech suédoise Tink

Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, a annoncé un investissement de 33 millions d'euros dans Tink, plateforme d'open banking leader en Europe, en tant que chef de file d'un nouveau tour de financement de 85 millions d'euros portant à 175 millions d'euros le financement levé par la société en 2020. Après Younited Credit, Wefox et Thought Machine, Tink est le quatrième investissement de la stratégie Eurazeo Growth dans le secteur extrêmement porteur des Fintech et le premier en Scandinavie.



Tink, société suédoise fondée en 2012 qui emploie 350 personnes dans 13 pays européens, développe des outils permettant de construire les services financiers du futur en Europe. En application de la directive européenne PSD2, Tink est aujourd'hui connectée à plus de 3 400 banques et institutions financières en Europe, soit 250 millions de clients d'établissements bancaires.