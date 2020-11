EURAZEO : merci Jefferies et investissement dans Axel Arigato

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'instar des autres valeurs financières, Eurazeo amplifie le bond du marché et progresse de 12,40% à 47,30 euros. Le catalyseur de la bonne orientation de la société d'investissement depuis ce matin est le relèvement de la recommandation de Jefferies de Conserver à Acheter. Contrairement aux pratiques habituelles des brokers, aucun objectif de cours n'est communiqué.Le bureau d'études estime que la décote de 39% par rapport l'actif net réévalué – passant à 24% en appliquant une décote agressive à la valorisation du portefeuille – constitue un point d'entrée attrayant sur la valeur. " Une telle valorisation devrait normalement refléter un actif net réévalué significativement inexact et/ou un stress au niveau du bilan, bien que ni l'un ni l'autre ne soit apparent ", fait remarquer l'analyste.En outre, l'accélération de son développement dans la gestion des actifs offre une source d'option à plus long terme. " Cela se fait naturellement dans le but de permettre à l'entreprise d'être valorisée sur la base d'un multiple de sa valeur comptable, reflétant ainsi les avantages du flux de la gestion pour compte de tiers et des commissions de performance, par opposition à une valorisation basée sur une décote par rapport à l'actif net réévalué ", explique le broker.L'autre actualité du jour est l'annonce par Eurazeo Brands, pôle d'investissement spécialisé dans les marques fortes, d'un investissement de 56 millions d'euros dans marque suédoise de sneakers et vêtements streetwear, Axel Arigato.Il détiendra une part majoritaire du capital de la société,aux côtés de Max Svärdh et Albin Johansson, dirigeants-fondateurs. Eurazeo Brands accompagnera la société dans sa croissance, en particulier en Europe, à travers un investissement supplémentaire sur la marque et sa communauté, l'accélération de sa distribution en ligne et le renforcement de sa présence physique dans les plus grandes villes européennes.