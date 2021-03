Eurazeo Brands a annoncé la signature d’un accord d’exclusivité aux termes duquel il investirait 68 millions d’euros pour détenir une part majoritaire du capital d’Ultra Premium Direct, aux côtés de Sophie et Matthieu Wincker, co- fondateurs de la société, et d’Eutopia, actionnaire minoritaire existant via Otium Consumer, qui réinvestirait dans l’opération avec son nouveau fonds.



" Ultra Premium Direct aspire à démocratiser l'alimentation de qualité pour chiens et chats, en proposant des recettes adaptées à leur régime naturel et vendues directement sur son site internet, notamment sous forme d'abonnements, à un prix attractif ", explique la société d'investissement.



Le pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes accompagnerait la société dans sa croissance, à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services.



Ultra Premium Direct pourrait également compter sur l'expérience et le réseau à l'international d'Eurazeo dans son déploiement à l'échelle européenne. Par ailleurs, Eurazeo mettrait au service de la société l'ensemble de ses expertises, notamment en termes de RSE, pour contribuer au succès de la marque.