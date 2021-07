EURAZEO FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS AROMA-ZONE

Paris, le 1er juillet 2021

Eurazeo annonce la réalisation de son investissement dans Aroma-Zone, aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice de la société.

Aroma-Zone, basée à Cabrières d'Avignon en Provence, emploie plus de 350 personnes et distribue ses produits majoritairement en ligne et dans un réseau de sept boutiques à travers la France. Fort d'une innovation permanente, inspirée d'une interaction constante avec sa communauté de clients fidèles, le groupe a développé une offre unique de plus de 1 900 références et 3 000 recettes, adressant aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs chaque année.

Eurazeo et ses partenaires investissent 414 millions d'euros au capital d'Aroma-Zone (dont 235 millions d'euros pour la quote-part Eurazeo), devenant ainsi actionnaires majoritaires, aux côtés de la famille fondatrice qui reste un actionnaire significatif au capital de la société.

