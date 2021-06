EURAZEO INVESTIT DANS NEO4J,

LEADER DE LA TECHNOLOGIE DE BASE DE DONNÉES GRAPHE

Paris, le 18 juin 2021

Eurazeo annonce un investissement de 100 millions de dollars dans Neo4j, leader de la technologie de base de données graphe. Eurazeo,

travers sa stratégie Growth*, mène ce tour de table de 325 millions de dollars avec la participation de nouveaux investisseurs, dont GV (anciennement Google Ventures), et celle d'investisseurs existants.

Neo4j est le premier investissement de l'équipe Growth d'Eurazeo aux États-Unis.

Basée en Californie (États-Unis), Neo4j compte 500 collaborateurs dans 5 bureaux et plus de 800 entreprises clientes à travers le monde, dont Adobe, AstraZeneca, eBay, Levi Strauss & Co, NASA, UBS, Volvo Cars et Walmart.

Fondée en 2007, la base de données orientée graphe de Neo4j propose des solutions et des outils pour aider les entreprises à significativement améliorer la gestion de processus de données complexes qui facilitent les prises de décisions en temps réel de manière plus simple, plus fiable et plus rapide. Sa plateforme stocke et gère les données dans leur format le plus brut, préservant ainsi de précieuses interconnexions que les bases de données traditionnelles ne sont pas en mesure de capturer. En conséquence, les entreprises peuvent exécuter des requêtes plus rapides et des analyses contextuelles plus approfondies sur les données les plus complexes à l'aide de modèles visuels simples à manipuler.

Neo4j a connu une adoption rapide de sa technologie grâce à la diversité de secteurs que sa base de données adresse - des industries traditionnelles aux industries de pointe - et de la variété des cas d'usage auxquels elle peut répondre. Les exemples de cas d'usage incluent la recommandation de produits personnalisés en temps réel, la découverte de réseaux criminels complexes responsables de cyberattaques et la visualisation d'activités de blanchiment d'argent.

En tant que créateur de cette catégorie de base de données, Neo4j a construit une communauté de centaines de milliers de développeurs et data scientists. Ces experts construisent des applications qui tirent parti de la modélisation des interconnexions de données à grande échelle, celles-ci sont essentielles pour accélérer l'adoption de cette nouvelle génération de bases de données.

EURAZEO

1, rue Georges Berger - 75017 Paris www.eurazeo.com