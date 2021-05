EURAZEO : cède ses parts dans Planet à Advent International

Eurazeo avait promis une accélération de son programme de cessions d'actifs sur 2021 et 2022 compte-tenu de la maturité de son portefeuille et de la qualité de ses actifs. Le groupe d’investissement tient ses promesses. Il a annoncé ce matin la signature d’un accord pour la vente de sa participation dans Planet à la société de private equiy Advent International. Cet accord prévoit un réinvestissement d'Eurazeo aux côtés d'Advent.



Les deux groupes d'investissement contrôleront conjointement le spécialiste des solutions de paiement à valeur ajoutée.



Cet accord valorise Planet à 1,8 milliard d'euros faisant ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple 2,5 fois l'investissement initial et un taux de rendement interne d'environ 19%.



Planet poursuivra son développement tant par croissance organique que par acquisitions.



Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner, mid-large buyout, a déclaré : " Depuis 2015, Planet a vu sa taille tripler grâce à une combinaison de croissance organique et d'opérations de croissance externes stratégiques. Ce parcours met en lumière notre stratégie : accompagner des entreprises à fort potentiel opérant sur des marchés aux fondamentaux solides et au potentiel de développement international ".



En Bourse, l'action Eurazeo gagne 0,62% à 73,05 euros.