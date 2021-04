EURAZEO : lance son premier fonds dédié à la transition écologique du secteur maritime

Eurazeo lance le fonds thématique Sustainable Maritime Infrastructure qui financera dans le secteur maritime des infrastructures et des technologies plus respectueuses pour l’environnement. " Aujourd’hui, 90% des marchandises mondiales sont transportées par la mer. La transition du secteur maritime constitue donc un enjeu crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique ", rappelle la société d'investissement.



Pour répondre à cet enjeu, le fonds financera principalement trois types d'infrastructures : navires dotés de technologies de pointe plus respectueuses de l'environnement, équipements portuaires innovants, et actifs contribuant au développement des énergies renouvelables en mer.



Il accompagnera une cinquantaine d'infrastructures européennes qui soutiendront la transition de l'économie maritime vers une économie neutre en carbone à l'horizon 2050, en alignement avec l'ambition annoncée dans le cadre du " Green Deal " européen. Plusieurs investisseurs souverains et institutionnels de renom ont déjà confirmé leur participation dans le fonds, dont la taille cible s'élève à 300 millions d'euros.



Ce fonds de leasing, qui sera géré par Idinvest Partners, présentera pour les investisseurs un profil de risque particulièrement sécurisé par la détention des actifs en propre. A travers des opérations de financement d'actifs, il générera des distributions trimestrielles issues des loyers perçus et bénéficiera d'un SCR (Solvency Capital Requirement) inférieur à 10%.



Le label LuxFLAG a été décerné au fonds Sustainable Maritime Infrastructure d'Eurazeo en janvier 2020.