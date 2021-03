EURAZEO : va devenir actionnaire majoritaire du courtier en épargne et retraite, Premium

Eurazeo, à travers sa filiale Eurazeo PME, annonce la signature d’un accord d’exclusivité aux termes duquel Eurazeo investirait en qualité d’actionnaire majoritaire aux côtés des actionnaires actuels de groupe Premium, Montefiore Investment, les dirigeants (en particulier, Olivier Farouz, Laurent et Didier Zerbib, Benoît Jauvert) et principaux cadres du groupe ainsi que les partenaires mandataires indépendants - qui auront fait le choix de réinvestir dans le cadre de cette opération.



La réalisation de l'opération valoriserait le Groupe Premium à 290 millions d'euros. L'investissement d'Eurazeo PME devrait se situer aux alentours de 100 millions d'euros en fonction du niveau de réinvestissement des actionnaires actuels.



Fondé en 2000, Groupe Premium est le courtier indépendant français leader dans la distribution de solutions d'assurance vie et d'épargne retraite à destination du segment le plus dynamique du marché, celui des " Mass Affluent ".



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 66,7 millions d'euros en 2020, en augmentation de 28,5% par rapport à 2019, en dépit du contexte de crise sanitaire.



L'ambition commune d'Eurazeo PME, Montefiore Investment et de l'équipe dirigeante est d'accélérer la croissance de l'entreprise à travers la poursuite de l'expansion de son réseau et de son maillage territorial, une politique active de buy and build, avec des cibles déjà identifiées, et d'accompagner le développement du groupe sur les thématiques clés que sont la digitalisation, l'enrichissement de sa gamme de produits et le soutien à son engagement en matière d'ESG.